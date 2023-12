2/6

Funzionalità principale, una sorta di purificazione dell’aria che circola all’interno del frigorifero grazie a una tecnologia fotocatalitica in grado rendere possibile la conservazione per più giorni dei prodotti, l’abbattimento della carica batterica e fungina anche di 10 volte e la riduzione dei cattivi odori grazie alla disintegrazione delle molecole responsabili. Il filtro non si cambia ma si lava ogni mese sotto l’acqua e ogni componente è riciclabile e riparabile. La batteria dura circa un mese e si ricarica tramite USB-C.

NOW, tutti gli approfondimenti della rubrica di innovazione e tecnologia