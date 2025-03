Guerra Israele, scoppia protesta contro Hamas: raduni a Gaza. DIRETTA

Scoppia la protesta a Gaza, una settimana dopo la ripresa dei combattimenti. Prima nel campo di Beit Lahia, nel nord, poi a Jabalia, infine nel sud, a Khan Younis. Decine di video postati sui social da account palestinesi hanno mostrato i dimostranti che urlano e chiedono 'la fine della guerra', 'Hamas fuori', 'Hamas terroristi'. Su Telegram e X ha preso a diffondersi fin dalla mattina l'appello alla protesta in un messaggio: "Tutta la popolazione di Gaza si rivolga ai propri anziani, ai notabili affinché tutti scendano in piazza domani per chiedere la fine della guerra e del governo della milizia di Hamas".

Nel frattempo i media della Striscia, legati a Hamas, stanno ignorando le manifestazioni, di cui non offrono alcuna copertura. L'inedita ondata di scontento degli sfollati invece non è passata inosservata a Ramallah. "Le manifestazioni nella Striscia di Gaza sono un grido dei residenti contro le politiche di Hamas", ha dichiarato il consigliere del presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen, Mahmoud Al-Habash, alla tv saudita al Hadath. Il leader palestinese ha precisato che la soluzione è ripristinare il controllo dell'Anp sulla Striscia.

