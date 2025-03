Kit di sopravvivenza: la proposta Ue per affrontare le emergenze

Il nuovo piano Ue che sarà presentato oggi a Bruxelles prevede un sistema europeo di stoccaggio per garantire, in caso di “disastri naturali, stati di crisi o aggressione armata”, l’accesso a tutte le risorse critiche. Nella “Strategia dell’Unione europea per la preparazione” 30 azioni chiave per affrontare le emergenze

Un kit di sopravvivenza con acqua, cibo, farmaci e batterie, per assicurare ai cittadini un’autosufficienza di almeno 72 ore, in caso di guerra, disastri naturali o altri stati di crisi, oltre a linee-guida per informare sulla “disponibilità di rifugi”. Sono alcune delle misure che la Commissione europea elenca nella sua “Strategia dell’Unione europea per la preparazione”, il nuovo piano che sarà presentato oggi a Bruxelles. Secondo quanto riportato da La Stampa , che ha visionato la bozza del documento in anteprima, il piano Ue prevede 30 azioni concrete in sette diverse aree che gli Stati membri dovrebbero implementare per essere preparati di fronte a scenari di crisi. (GUERRA RUSSIA UCRAINA: LE NOTIZIE IN DIRETTA)

La bozza del piano Ue: novità e obiettivi



Tra le novità previste: un sistema europeo di stoccaggio per garantire, in caso di necessità, l’accesso a tutte le risorse critiche, come farmaci, batterie di ricarica (ma anche prodotti agroalimentari e acqua), una piattaforma digitale per la gestione delle crisi, maggiore interoperabilità tra forze civili e militari e un sistema europeo di sorveglianza satellitare. “L’Europa si trova di fronte a una nuova realtà, caratterizzata da rischi crescenti e profonda incertezza”, riporta la bozza del documento. Tra questi rischi ci sono quelli legati “agli eventi meteorologici estremi”, quelli dovuti a “emergenze sanitarie come il Covid” o quelli provocati da “attacchi ibridi e informatici”. Ma non solo: “Dobbiamo prepararci a incidenti e crisi su larga scala e intersettoriali, inclusa la possibilità di aggressione armata, che colpiscano uno o più Stati membri”. Il rapporto è finalizzato a provare a estendere a livello europeo l’approccio già in vigore nei Paesi scandinavi, seguendo l’indicazione arrivata dal report realizzato dall’ex presidente finlandese, Sauli Niinisto.



La Giornata annuale della preparazione



Secondo la Commissione europea, “la consapevolezza del rischio e delle minacce è essenziale per assicurare che tutti i cittadini diventino partecipanti attivi nella prevenzione dei rischi”. Per questo, come recita il documento, “la Commissione proporrà una Giornata annuale della preparazione dell’Ue” e chiederà agli Stati di includere questo tema “nei programmi di istruzione scolastica e nella formazione del personale docente”. Serve, in sostanza, “una nuova mentalità”.



Dalle emergenze sanitarie alla guerra: perché serve prepararsi



Le minacce ambientali, sanitarie e militari sono al giorno d’oggi più che concrete, ma l’Europa non è ancora pronta ad affrontarle. Per tre ragioni, scritte nella bozza del piano Ue: “La gestione delle crisi dell’Ue è più reattiva che pro-attiva, la cassetta degli attrezzi è frammentata e le strutture esistenti a livello europeo hanno dimensioni e risorse limitate”. Per questo Bruxelles intende “apportare un valore aggiunto”, “migliorando il coordinamento e l’efficienza e promuovendo una cultura di preparazione e resilienza”, pur “nel rispetto delle competenze e delle specificità degli Stati membri”.

Il futuro ruolo della Siac



Il primo passo della “Eu Preparedness Union Strategy” è quello della “previsione e dell’anticipazione”. Per questo l’Ue prevede anche il ruolo della Siac, la Single Intelligence Analysis Capacity, che sarà rafforzata entro la fine del 2025 e diventerà il punto di accesso unico per l’intelligence degli Stati membri. La proposta prevede anche l’introduzione di quello che viene definito un “cruscotto di crisi per i decisori” per facilitare il coordinamento tra la Commissione, l’Alto Rappresentante e gli Stati membri. Sarà inoltre istituito un servizio satellitare governativo per l’osservazione della Terra e rafforzato il Centro di coordinamento per la risposta alle emergenze. La Commissione intende anche coordinarsi con alcuni Paesi extra-Ue, ma anche con le istituzioni multilaterali (Onu) e la Nato.



Comunicazione, cooperazione e protezione civile



L'Ue punta anche a rivedere il meccanismo di protezione civile dell’Unione “per migliorarne l’efficacia”, mentre i governi saranno chiamati a sviluppare i sistemi di comunicazione dei rischi alla popolazione, con sistemi d’allerta in tempo reale e contrasto alla disinformazione.

Un altro aspetto chiave sarà il rafforzamento della cooperazione tra settore pubblico e privato, attraverso la creazione di task force, e soprattutto quella tra le autorità civili e militari. “In un numero crescente di scenari, ad esempio emergenze sanitarie, eventi meteorologici estremi, attacchi ibridi e informatici, le autorità civili hanno bisogno di supporto militare. In caso di aggressione armata, le forze armate richiederebbero supporto civile per garantire il funzionamento continuo dello Stato e della società. Pertanto dobbiamo migliorare l’interazione tra attori civili e militari”, recita la bozza.

