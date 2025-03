Ucraina-Russia, accordo su tregua nel mar Nero: intesa in 5 punti LIVE

Primo passo verso la tregua tra Russia e Ucraina con l'accordo sul cessate il fuoco nel Mar Nero, lo stop agli attacchi contro le infrastrutture energetiche e il via libera al monitoraggio delle intese da parte di paesi terzi. La Casa Bianca ha diffuso due note parallele in 5 punti sui colloqui di Riad con le delegazioni di Mosca e Kiev. Zelenski parla di "passi nella giusta direzione". Oggi il presidente ucraino sarà a Parigi da Macron, in vista del vertice dei volenterosi di domani all'Eliseo. Venticinque anni fa Putin veniva eletto per la prima volta al Cremlino.

