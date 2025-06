Ucraina, Trump deluso da Mosca e Kiev: “L’accordo era possibile”. LIVE

Il presidente Usa, Donald Trump, ha criticato Ucraina e Russia per non aver raggiunto un accordo. Il messaggio di Marco Rubio per il Giorno della Russia fa esultare il Cremlino e indigna Kiev che lo definisce “spiacevole”. “A nome del popolo americano, desidero congratularmi con il popolo russo in occasione del Giorno della Russia”, aveva detto il segretario di Stato