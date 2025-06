Guerra Ucraina Russia, Mosca avanza nel Sumy. LIVE

Le forze russe hanno preso il controllo del villaggio di Yablonovka, nella regione di Sumy, ha annunciato il ministero della Difesa russo. Il presidente Usa, Donald Trump, ha criticato Ucraina e Russia per non aver raggiunto un accordo. “Occorre trovare una soluzione al conflitto in Ucraina che "faccia in modo che la Russia non ci provi piu'" ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte. Putin si è detto pronto a "mediare" tra Iran e Israele