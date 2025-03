Ucraina, quali Paesi hanno aumentato le spese per la Difesa dal 2022?

I partiti italiani discutono sul tema del riarmo europeo. Il governo, infatti, insiste sulla necessità di tenere unito il fronte transatlantico per definire garanzie di sicurezza credibili ed efficaci, come ha sottolineato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al recente vertice di Londra. Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani le strade possono essere due: da una parte, "una sorta di articolo 5 bis della Nato che garantisca comunque con un impegno internazionale la protezione dell'Ucraina", mentre dall'altra una missione di peacekeeping dispiegata in una zona cuscinetto che nasca con l'avallo "del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, coinvolgendo anche la stessa Russia e la Cina". Nel caso invece si optasse per "una missione militare Nato o dell'Ue", l'Italia non darebbe il proprio contributo in termini di soldati, ha ribadito il titolare della Farnesina. Sul tema si è espresso anche il vicepremier Matteo Salvini: "Dopo aver mandato a gambe all'aria il settore auto tedesco con le eco-follie del Green Deal, ora vogliono riconvertire l'industria per produrre armi? Più chiaro di così...", ha scritto sui social il leader della Lega, commentando una notizia dal titolo Rheinmetall, carri armati negli impianti Volkswagen: il riarmo tedesco è ripartito, con in una grafica la foto della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e la domanda: "Serve un disegnino?". "Qualcuno a Bruxelles forse pensa di usare soldi dei contribuenti italiani - con la scusa del ReArm Europe - per finanziare carri armati stranieri? No, grazie", ha aggiunto Salvini. Le posizioni dei partiti italiani e la spesa del nostro Paese in armi sono state al centro della puntata del 17 marzo di Numeri, approfondimento di Sky TG24.