Vertice Italia-Grecia, Meloni: "Ribadiamo impegno per pace in Ucraina"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato oggi il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis in occasione del vertice intergovernativo Italia-Grecia. La premier ha ribadito gli "ottimi" rapporti tra i due Paesi, affrontando anche la questione della pace in Ucraina. "Attendiamo una chiara risposta russa alla richiesta di un cessate il fuoco immediato e incondizionato", ha detto Meloni

I rapporti tra Italia e Grecia sono "ottimi". A dirlo è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del vertice intergovernativo Italia-Grecia, in occasione del quale la premier ha incontrato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. "Le nostre nazioni consolidano rapporti, stringono le loro alleanze", ha ribadito Meloni. Oltre a essere "d'accordo su soluzioni innovative", Roma e Atene sono in "sintonia" sui temi di "difesa e sicurezza". Nel suo discorso alla stampa, la premier ha affrontato anche la questione della pace in Ucraina, nei confronti della quale Italia e Grecia confermano "l'impegno" e "attendono la risposta russa alla richiesta di un cessate il fuoco immediato e incondizionato, che Kiev ha accettato". Sul fronte Medioriente, Meloni ha sottolineato che, con il premier Mitsotakis, "sosteniamo i negoziati tra Iran e Stati Uniti".