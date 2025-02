Sciopero in Grecia, scontri tra manifestanti e polizia ad Atene

Scontri ad Atene tra giovani armati di bombe incendiarie e la polizia che ha risposto con gas lacrimogeni durante le manifestazioni per ricordare le 57 vittime, per lo più studenti, che morirono nell'incidente ferroviario di Tebi, nei pressi della città di Larissa, del 28 febbraio 2023

Tensioni ad Atene, in Grecia , nella giornata di sciopero generale e proteste in occasione del secondo anniversario dell'incidente ferroviario di Tebi, nei pressi della città di Larissa, in cui nel febbraio 2023 morirono 57 persone. Scontri tra una parte di manifestanti e la polizia, con lancio di bombe incendiarie e gas lacrimogeni.

Campo di guerriglia

Piazza Syntagma, nel centro di Atene, si è trasformata in un campo di guerriglia urbana, con decine di antagonisti incappucciati che stanno lanciando molotov e pietre contro gli agenti in tenuta antisommossa fuori dal parlamento ellenico e nelle vie adiacenti di Ermou, Mitropoleos e Panepistimiou. Stando all'emittente statale Ert, quattro persone sono rimaste ferite durante gli scontri. Gli scontri ad Atene si stanno spostando ora verso piazza Omonia e il quartiere di Exarchia. Disordini si sono verificati anche nella seconda città della Grecia, Salonicco, in via Monastiriou davanti alla sede di Ose, l'Organizzazione delle ferrovie elleniche, dove un gruppo di persone con il volto coperto ha lanciato oggetti e pietre contro i poliziotti al termine della manifestazione che si è tenuta per l'anniversario dell'incidente, riporta Ert.

Le manifestazioni

Secondo il giornale di sinistra Efsyn, i raduni di oggi in tutta la Grecia sono "i più grandi nella storia del Paese". Più di 200 manifestazioni sono in corso nelle città di tutta la Grecia, tra cui Patrasso, Larissa e Heraklion. Nella stessa giornata di oggi è in corso uno sciopero generale indetto dai sindacati dei lavoratori pubblici e privati. Un'immensa folla di persone, composta da studenti, lavoratori e famiglie con bambini al seguito ha riempito piazza Syntagma, sede del parlamento ellenico ad Atene, mostrando striscioni con lo slogan della protesta "Non ho ossigeno", frase pronunciata da una delle vittime dell'incendio che è divampato subito dopo lo scontro frontale tra un treno passeggeri e un treno merci. Altri striscioni recitano "Il loro profitto, le nostre vite" e intimano "Mai più Tebi".