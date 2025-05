Conclave, verso elezione nuovo Papa. Oggi ultima congregazione. LIVE

Ieri, all'ingresso della decima congregazione, non si è sottratto ai cronisti un elettore tra gli ultimi ad approdare a Roma, quasi in extremis, il cardinale indonesiano Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, arcivescovo della capitale Giacarta nonché ordinario militare del Paese asiatico. Ha assicurato che mercoledì pomeriggio entrerà in Conclave "con cuore aperto". Il nuovo Pontefice sarà sulla linea di Bergoglio? "Non lo so – ha aggiunto –, dipenderà dallo Spirito Santo". "Speriamo che il nuovo Papa arrivi in tre-quattro giorni", è quanto ha auspicato il cardinale iracheno Raphael Sako, patriarca caldeo di Baghdad. Per quanto riguarda un identikit del futuro Pontefice, Sako ha parlato di "un pastore che guardi all'unità, all'integrità della Chiesa". Secondo il cardinale Jean-Paul Vesco, di origine francese ma arcivescovo di Algeri, invece, "non c'è fretta per la fumata bianca, abbiamo il tempo: l'importante è avere un buon Papa". Per Vesco il futuro Pontefice dovrà essere "un pastore, una voce per il mondo, per la pace". E potrebbe essere un francese? "Anche un algerino", ha replicato sorridendo.