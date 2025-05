FantaPapa, gli ideatori: "In testa Zuppi, si vince la gloria eterna"

Una squadra con undici cardinali, un Capitano e un Portiere. Il FantaPapa è un gioco “dissacrante”, lo definisce Pietro Pace, che ha lo scopo di far indovinare a chi partecipa il nome del prossimo Pontefice che verrà eletto nel Conclave al via il 7 maggio. E che ha raggiunto i 90 mila iscritti in pochi giorni, finendo sulle testate di tutto il mondo

Dopo il Fantacalcio e il Fantasanremo, potevamo forse fare a meno del FantaPapa?

Un gioco “dissacrante”, lo definiscono i suoi ideatori, che ha lo scopo di far indovinare a chi partecipa il nome del prossimo Pontefice che verrà eletto nel Conclave al via il 7 maggio. Per giocare bisogna schierare una squadra di undici cardinali (su 133 elettori, di cui 17 italiani), i propri favoriti. E negli ultimi giorni le iscrizioni a fantapapa.org stanno schizzando alle stelle, racconta a Sky TG24 Pietro Pace, 42 anni, uno dei due ideatori del gioco. “Abbiamo raggiunto i 90 mila iscritti, stiamo crescendo di 10 mila nuovi utenti al giorno. E pensiamo di superare i 100 mila per l’inizio del Conclave”, dice Pace che non si aspettava dei numeri come questi. “Anche all’estero stanno parlando di noi”, racconta stupito. E in effetti sono diverse le testate straniere che danno spazio al nuovo game papale, dal New York Post a Liberation.



Come è nata l’idea del FantaPapa?

È nata insieme al mio amico Mauro Manetti, un giorno seduti al tavolo di un ristorante. Ci sono venute delle idee, e abbiamo iniziato a buttarle giù su una tovaglietta di carta. Lui è un programmatore di videogiochi, io l’ho aiutato perché mi piace il calcio e mi sono ispirato al Fantacalcio.



Si sceglie la propria squadra di undici cardinali. E poi?

Ci sono due particolarità. Il Capitano e il Portiere. Il Capitano della squadra che è quello che fa raddoppiare i punti: quindi per esempio se viene eletto Papa quello che hai scelto come tuo capitano 500 punti diventeranno 1000. La figura del Portiere, che è “l’impresentabile”, invece funziona al contrario. Se viene eletto lui si perdono almeno 1000 punti.



Utilizzate l’Intelligenza artificiale?

Sì. L’IA analizzerà le prime pagine dei giornali dal 7 maggio in poi, oltre al sito dell’Ansa, e tirerà fuori tutte le citazioni. Per ogni citazione il proprio cardinale prenderà dei punti. Se viene citato il proprio Capitano si raddoppiano, se il Portiere si perdono.



Poi c’è la lavagna tattica. Che cos’è?

Racchiude quello che succederà subito dopo l’elezione del Pontefice. Prima di tutto che nome sceglierà il Papa, e altre curiosità. Per esempio: il camerlengo con quale genere latino chiamerà il Papa? Quale sarà la prima parola che pronuncerà? Inforcherà gli occhiali? Diverse variabili che servono sempre a guadagnare punti.