Petrucci: "Questi sono i miei gioielli"

"Non ci si deve vergognare oggi se scenderà qualche lacrima, perché intorno a me vedo le persone che hanno fatto questa storia. Potrei essere originale e citare una frase di Cornelia dei Gracchi: “Questi sono i miei gioielli”. Perché io, che ho visto tante storie per la mia età e per quello che ho fatto, passando dal calcio al basket e al CONI, devo dire che una cerimonia così suggestiva ed emozionante poche volte l’ho vissuta" ha commentato il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci. "Oggi ci sono tutti i campioni che abbiamo invitato, hanno scelto di stare con noi in un giorno così importante per la nostra storia. Vedo anche Kacerik e Andrè, due campionesse che ci hanno riportato a un campionato del mondo. Mi ricordo che, quando ero commissario della Federcalcio e presidente CONI, il nostro sogno era Berlino e il primo discorso che feci a loro fu proprio questo. Grazie ad atleti, tecnici, dirigenti, arbitri: noi esistiamo perché ci siete voi, e di questo vi ringraziamo”.