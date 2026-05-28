Le nuove Maglie Azzurre 2026 sono realizzate da Macron per le Nazionali Italiane di pallacanestro Maschili, Femminili e 3×3. Elemento centrale della nuova collezione è il tricolore in stile vintage posizionato sul petto accanto al Macron Hero, un richiamo alla maglia indossata nella prima storica sfida del 1926
In occasione dei 100 anni della Nazionale Italiana di basket, che disputò la sua prima partita ufficiale il 4 aprile 1926, Macron ha presentato al Museo del Basket Italiano le nuove Maglie Azzurre 2026 per le Nazionali Italiane di pallacanestro Maschili, Femminili e 3×3. Guidati da Dino Meneghin, protagonista di un emozionante intervento sul significato della Maglia Azzurra, all'evento di presentazionie c'erano Andrea Meneghin, Carlton Myers, Gigi Datome, Gianluca Basile, Pierluigi Marzorati, Andrea Bargnani, Simone Fontecchio, Roberto Brunamonti, Carlo Recalcati, Romeo Sacchetti, Renato Villalta, Marco Belinelli, Renzo Bariviera, Gregor Fucka, Giacomo Galanda e Giorgio Bongiovanni.
Far rivivere un design storico: i dettagli celebrativi di Macron
Elemento centrale della nuova Maglia è il tricolore in stile vintage posizionato sul petto accanto al Macron Hero, un richiamo alla maglia indossata nella prima storica sfida del 1926. Anche la scritta “ITALIA”, così come nomi e numeri dei giocatori, è realizzata con un font d’ispirazione rétro, pensato per evocare l’identità e la tradizione del basket azzurro. Il Game Set presenta una stampa sublimata tono su tono che attraversa il tessuto: un omaggio alla storia della Nazionale attraverso i nomi di tutti gli atleti che, almeno una volta nella propria carriera, hanno vestito la maglia azzurra. Un ulteriore dettaglio celebrativo trova infine spazio negli inserti interni ed esterni del collo, dove compaiono la data e il risultato della prima partita ufficiale della Nazionale: “Italia-Francia 23-17 / 4 aprile 1926”.
La nazionale femminile
Il Game Set creato per la Nazionale Senior femminile si distingue per un design pulito ed essenziale, capace di valorizzare identità e appartenenza attraverso dettagli dal forte valore simbolico. La scritta “ITALIA”, insieme a nome e numero delle giocatrici, è realizzata con il font istituzionale ed è sormontata dalla bandiera tricolore. Elemento caratterizzante del kit femminile è l’inserto presente sul collo, sia interno sia esterno, che riporta la frase “L’Italia chiamò” tratta dall’Inno di Mameli.
Martinelli: "Consapevole del valore della maglia della Nazionale per il movimento"
A commentare il processo creativo che ha portato alla nascita di questo GameSet è stato il Direttore Technical Sponsorship di Macron Francesco Martinelli: “È davvero un piacere essere qui oggi per celebrare insieme alla Federazione Italiana Pallacanestro e a tantissime leggende del basket italiano una ricorrenza così importante. Macron è un brand orgogliosamente italiano e ognuno è consapevole dell’importanza e del valore della maglia della Nazionale per tutto il movimento. Con questo senso di responsabilità affrontiamo ogni anno il design dell’intera collezione, cercando di creare sempre qualcosa di unico. Ci auguriamo che questi GameSet possano essere protagonisti di risultati importanti”.
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Petrucci: "Questi sono i miei gioielli"
"Non ci si deve vergognare oggi se scenderà qualche lacrima, perché intorno a me vedo le persone che hanno fatto questa storia. Potrei essere originale e citare una frase di Cornelia dei Gracchi: “Questi sono i miei gioielli”. Perché io, che ho visto tante storie per la mia età e per quello che ho fatto, passando dal calcio al basket e al CONI, devo dire che una cerimonia così suggestiva ed emozionante poche volte l’ho vissuta" ha commentato il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci. "Oggi ci sono tutti i campioni che abbiamo invitato, hanno scelto di stare con noi in un giorno così importante per la nostra storia. Vedo anche Kacerik e Andrè, due campionesse che ci hanno riportato a un campionato del mondo. Mi ricordo che, quando ero commissario della Federcalcio e presidente CONI, il nostro sogno era Berlino e il primo discorso che feci a loro fu proprio questo. Grazie ad atleti, tecnici, dirigenti, arbitri: noi esistiamo perché ci siete voi, e di questo vi ringraziamo”.