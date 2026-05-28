La bocciatura e i problemi della scuola. Così, in un libro che è insieme racconto autobiografico, saggio che riporta teorie e analisi di docenti ed esperti e lettera aperta ai ragazzi e alle ragazze, Mello esamina il sistema scolastico, tutt'altro che innocente perché, scrive nel libro: “un ragazzo bocciato è un ragazzo che non è stato visto da nessuno” ascolta articolo

Ogni anno in Italia circa 150mila studenti delle superiori vengono bocciati, il 5-6% del totale secondo il MIC. Un numero tutt'altro che irrisorio di giovani a cui capita di ricevere una notizia che magari non si aspettano, o che perlomeno si augurano di scampare, che devono affrontare la famiglia e i nuovi compagni ma soprattutto fare i conti con loro stessi, il proprio senso di inadeguatezza, il pensiero di avere una lettera scarlatta in fronte e l'idea di sentirsi smarriti. È a loro che Federico Mello, giornalista Rai, dedica il suo ultimo libro, “Elogio della bocciatura - Perché la tua più grande paura può diventare la tua più grande opportunità” (Edizioni BIT), dedicato ai ragazzi e alle ragazze che sono stati o saranno bocciati. Un libro di consigli e riflessioni di ” uno zio o di un amico più grande, che ti vuole bene e con il quale puoi parlare liberamente. Qualcuno che ti prende sul serio”, con lo scopo di far capire che non solo la bocciatura non è la fine del mondo ma che può addirittura essere la chiave per un nuovo capitolo, proprio come accaduto all’autore.

Federico Mello

La bocciatura e i problemi della scuola Così, in un libro che è insieme racconto autobiografico, saggio che riporta teorie e analisi di docenti ed esperti e lettera aperta ai ragazzi e alle ragazze, Mello esamina un sistema, quello scolastico, tutt'altro che innocente perché, scrive nel libro, “un ragazzo bocciato è un ragazzo che non è stato visto da nessuno”. Il saggio quindi analizza le cause che portano alla bocciatura - da situazioni familiari complicate a scelte sbagliate sulla scuola presa, dai DSA non diagnosticati all’ansia invalidante - per arrivare alla conclusione che la colpa di una bocciatura non è (solo) dello studente ma anche, e forse soprattutto, di una mancata comprensione da parte degli adulti e di un sistema scolastico che, negli anni, non si è evoluto: “le lezioni, le interrogazioni, perfino lo spazio scolastico e la disposizione dei banchi e delle cattedre non sono cambiate molto negli ultimi cento anni” spiega Mello, per non parlare dei voti a cui sembra non esserci un’alternativa (ma c’è).

La strada illuminata Dopo un’attenta disamina sui problemi della scuola, “Elogio della bocciatura” mantiene la promessa fatta all’inizio dall’autore che, proprio come uno zio, scrive ai ragazzi e alle ragazze di non fossilizzarsi su una strada che sembra già scritta, ma piuttosto di incamminarsi verso una nuova via, più difficile perché inesplorata ma infinitamente più appassionante. “Tu non sei i tuoi voti. Tu non sei il tuo percorso scolastico. Tu sei tantissimo altro, un mondo infinito di possibilità, un universo di opportunità, di cose che devono ancora accadere e non puoi neanche immaginare” scrive Mello. Potrebbe interessarti Scuola, alunni con disabilità quasi raddoppiati negli ultimi 10 anni