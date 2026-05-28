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Rimini Wellness 2026, al via l'evento dedicato al fitness: programma ed eventi

Lifestyle
©IPA/Fotogramma

In programma fino al 31 maggio, l'evento dedicato al mondo del fitness, dello sport e della sana alimentazione prende forma tra la Fiera di Rimini e la Riviera romagnola, riunendo aziende, trainer, professionisti della salute e appassionati. Il ricco programma include allenamenti live, convegni, gare, workshop e attività outdoor. Fil rouge dell'edizione 2026 è il tema “Go Through”: un invito a vivere il benessere come esperienza immersiva

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Anche quest'anno Rimini torna a ospitare Rimini Wellness 2026, uno degli appuntamenti internazionali più attesi dedicati al mondo del fitness, del wellness, dello sport e della sana alimentazione. In programma da oggi fino al 31 maggio, la manifestazione, giunta alla sua 20° edizione, si svolge tra la Fiera di Rimini e la Riviera romagnola. Organizzato da Italian Exhibition Group, l’evento riunisce aziende, trainer, professionisti della salute e appassionati provenienti da tutto il mondo, con un ricco programma tra allenamenti live, convegni scientifici, gare, workshop e attività outdoor. Fil rouge di quest'anno è il tema “Go Through”: un invito a vivere il benessere come esperienza immersiva.

Il programma di Rimini Wellness

Al centro della manifestazione, centinaia di appuntamenti tra allenamenti, masterclass, seminari e incontri dedicati ai nuovi trend del settore wellness.

Tra i temi che guidano l’edizione 2026 dell'evento spiccano la medicina preventiva, l'allenamento funzionale, la nutrizione sportiva, l'innovazione tecnologica applicata al fitness, le discipline olistiche e il benessere mentale. Il programma della kermesse prevede anche diverse aree tematiche e arene dedicate a fitness, health, wellness e formazione professionale.

Gli eventi da non perdere

Tra gli eventi più attesi troviamo "Hyrox", la competizione internazionale che unisce corsa e workout funzionali, e "Italian Showdown", una delle gare di functional fitness più seguite in Italia, che si svolgerà dal 29 al 31 maggio. Non mancheranno poi creator e top trainer del settore wellness e della divulgazione sportiva, tra cui Cotto al Dente, Jill Cooper, The Fashion Jogger e Andrea Presti. Oltre agli eventi in fiera, torna anche RiminiWellness Off, il “fuori salone” della manifestazione in scena nel centro storico e nel lungomare di Rimini. Fino al 31 maggio la città ospita corsi gratuiti, allenamenti all’aperto e iniziative dedicate a sport, alimentazione e salute. Tra gli eventi da non perdere troviamo la “Running Club Reunion” che, prevista per sabato 30 maggio e organizzata insieme a Ola Movement, accoglierà ospiti internazionali del mondo del running. 

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