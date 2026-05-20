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Sandro Veronesi: "Il nostro è il tempo dell''ormai'"

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Filippo Maria Battaglia

Filippo Maria Battaglia

©Getty

Lo scrittore torna in libreria con "Caducità", in cui raccoglie tutti i racconti scritti in oltre quarant'anni di carriera. E per parlarne parte proprio da un avverbio "minaccioso e malinconico", in grado però "di essere usato come detergente della lente per guardare a ciò che accade". L'intervista durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24 

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"Il valore della caducità è un valore di rarità nel tempo". Così scriveva più di un secolo fa Sigmund Freud ed è proprio a partire da quella frase che Sandro Veronesi ha deciso di ispirarsi per il titolo del suo nuovo libro. “Caducità” raccoglie tutti i suoi racconti - editi e inediti - scritti in quarant'anni di attività e ora raccolti da La Nave di Teseo. In questa intervista lo scrittore due volte premio Strega ne parla a partire proprio da una parola: "Ormai". "È l'avverbio del nostro tempo - dice Veronesi nella nuova puntata di 'Incipit' - Minaccioso, malinconico,  ma in grado di essere usato come detergente della lente per guardare a ciò che accade".

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Incipit -Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.

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