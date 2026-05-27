Milano si prepara a ospitare una nuova edizione di Anteprima d'estate, l'evento estivo promosso da Artigiano in Fiera. In programma dal 29 maggio al 2 giugno, l'iniziativa rappresenta la versione estiva del celebre format fieristico, che porta a Milano cinque giorni dedicati all’artigianato internazionale, alla gastronomia e agli spettacoli dal vivo. Protagonisti dell'evento saranno numerosi stand di artigianato italiano e internazionale, oltre ad abbigliamento, gioielli, design e aree food con cucine dal mondo. Ma non mancheranno anche spettacoli, musica ed eventi culturali.

Anteprima d'estate 2026

L'edizione della kermesse estiva coinvolgerà oltre 1.000 artigiani provenienti da 50 Paesi, distribuiti in quattro padiglioni di Fieramilano Rho. Un percorso espositivo che accompagnerà i visitatori in un vero e proprio viaggio tra culture, territori e lavorazioni artigianali provenienti da Italia, Europa, Asia, Africa e America Latina. Il pubblico avrà così la possibilità di scoprire le eccellenze artigianali, con prodotti che spaziano dalla moda all’arredo, dal design agli accessori per il tempo libero.

L'evento per scoprire l'artigianato

Tra le principali proposte presenti in fiera ci saranno tessuti naturali e abbigliamento estivo, gioielli ispirati alla natura, creazioni artistiche e decorative, prodotti per la casa e l’outdoor, accessori per viaggio e tempo libero e articoli dedicati al benessere e al vivere sostenibile. Aperta ogni giorno dalle 10 alle 22.30, Anteprima d’Estate nasce con l'obiettivo di valorizzare l’artigianato autentico e di qualità, offrendo agli artigiani una nuova occasione di incontro con il pubblico durante l’anno.

L'area gastronomica

Tra i punti centrali dell’Anteprima d’Estate 2026 c'è l’area gastronomica. Nell'edizione di quest'anno non mancheranno le “Piazze del Gusto”, spazi dedicati alle specialità regionali italiane e alle cucine internazionali in cui il pubblico potrà scoprire prodotti tipici, street food, ricette tradizionali e piatti provenienti da numerosi Paesi del mondo. Un percorso culinario tra i vari padiglioni, per promuovere non solo il prodotto finale, ma anche il racconto delle tradizioni e delle culture rappresentate dagli artigiani.

Musica e spettacoli

Ad arricchire il programma di Anteprima d’Estate 2026 sarà anche un calendario di eventi e spettacoli, tra performance artistiche, musica, iniziative culturali ispirate alle tradizioni internazionali presenti nei padiglioni. Come riferiscono gli organizzatori, l’obiettivo è quello di "trasformare la visita in un’esperienza immersiva che richiami l’atmosfera delle vacanze estive, tra creatività, sapori e momenti di relax".