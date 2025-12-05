Artigiano in Fiera 2025 a Milano, programma ed eventi

La manifestazione si terrà a Fieramilano (Rho) dal 6 al 14 dicembre 2025, con orario continuato dalle 10:00 alle 22:30. L'evento, giunto alla 30ª edizione, presenterà circa 2.800 artigiani da circa 90 Paesi e sarà suddiviso in 9 padiglioni. L'ingresso è gratuito, ma è necessario scaricare e presentare il pass personale ottenuto registrandosi sul sito ufficiale

Dal 6 al 14 dicembre 2025, i padiglioni di Fiera Milano Rho ospiteranno Artigiano in Fiera, uno degli appuntamenti più attesi del periodo pre-natalizio. L’evento gratuito ogni anno richiama migliaia di visitatori, curiosi di scoprire prodotti unici e storie che arrivano da ogni parte del mondo. In fiera si trovano oltre 3.000 artigiani da più di 100 Paesi, ognuno con il proprio angolo di mondo da raccontare. Dalle ceramiche mediterranee ai tessuti africani, dai saponi naturali ai gioielli in legno, ogni stand è una piccola finestra su culture diverse. È un evento che mette in contatto chi crea con chi cerca qualcosa di autentico, valorizzando il lavoro fatto con cura e qualità.

Non solo artigianato

Artigiano in Fiera è anche un’esperienza gastronomica. Tra profumi di spezie, forni accesi e ricette preparate al momento, si può fare un giro tra i sapori del mondo, passando da una regione all’altra senza uscire dalla fiera. Cucine tradizionali e prodotti tipici si alternano tra piatti caldi da gustare sul posto e specialità da portare a casa. Accanto ai prodotti, c’è spazio anche per la cultura e il turismo. Non mancano spettacoli musicali, esibizioni e presentazioni dedicate ai territori, con proposte che raccontano luoghi meno noti ma pieni di fascino. Un modo per far conoscere le bellezze locali e sostenere un’idea di economia legata alla tradizione, ma aperta al mondo. Per il programma dettagliato degli eventi e delle notizie aggiornate visitare il sito ufficiale.