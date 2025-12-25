Bari, uomo senza fissa dimora trovato morto il giorno di Natale

Un uomo senza fissa dimora è morto nella giornata di Natale a Bari, in piazza Cesare Battisti. Si chiamava Pietro e avrebbe compiuto 66 anni il prossimo 10 gennaio. È stato trovato senza vita verso l'ora di pranzo. A darne notizia è l’associazione di volontariato Incontra, spiegando che "si è spento per un malore fatale che colpisce nuovamente chi è solo e chi quindi impossibilitato a chiedere aiuto".

Il saluto dell’associazione Incontra

"La nostra Unità di strada come ogni giorno, e come ogni vigilia di Natale, era andata ieri sera, 24 dicembre, a donargli il suo regalo, la scatola di Natale a cui tutta la città partecipa. La condivisione di un dolce, di un pensiero, il cambio delle coperte, una pulizia veloce del luogo, un momento di preghiera e la consegna del suo dono, del suo regalo a cui teneva sopratutto per la lettera e il pensiero gentile a lui dedicato dall'anonimo donatore”, spiega Incontra. "Immaginiamo questa mattina Pietro intento a leggere la lettera a lui dedicata prima di incamminarsi tra le strade della sua città. Perché a Pietro piaceva leggere, tantissimo, romanzi, storie e poesie. Come l'ultima che assieme abbiamo letto e che tanto ti ha commosso e che tanto abbiamo commentato e che vogliamo riportare: 'Sacro è sentirsi così ricco da poter chiedere a Dio se ha bisogno di qualcosa’”, conclude l'associazione.