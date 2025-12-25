Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pordenone, malore durante una partita di calcio: morto 15enne

Cronaca

Un ragazzo è morto dopo essersi sentito male mentre giocava a calcio a Pordenone. Colpito da un arresto cardiaco, è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto poco dopo

ascolta articolo

Tragedia nel tardo pomeriggio della Vigilia di Natale in un campetto di calcio a Pordenone. Un ragazzo di 15 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre stava giocando a calcio con alcuni amici. 

L’intervento dei soccorritori  

Il ragazzo, originario del Senegal, stava giocando con la sua squadra quando, probabilmente in seguito a uno scontro fortuito, è stato colto da arresto cardiaco. 
Dopo la chiamata al 112, i soccorritori sono intervenuti prontamente. All’arrivo dei sanitari, il quindicenne è apparso subito in condizioni critiche: è stato intubato sul posto e sottoposto alle manovre di rianimazione, quindi trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Maria degli Angeli, dove è deceduto poco dopo. Il giovane era tesserato da alcuni anni con le giovanili dell’Asd Torre e faceva parte della formazione Under 16.

Leggi anche

Torino, muore soffocato con una fetta di panettone durante pranzo
FOTOGALLERY

©Ansa

1/18
Cronaca

Notizie di cronaca 2025, da Garlasco a funivia del monte Faito. FOTO

Dalla riapertura del caso dell'omicidio di Chiara Poggi, a 18 anni di distanza dal delitto, passando per le manifestazioni a sostegno della Palestina nelle principali piazze del nostro Paese, fino all'assalto alla redazione de La Stampa: sono molti i fatti che, nell’anno che sta volgendo al termine, hanno segnato la cronaca italiana. Ecco i principali

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Bari, uomo senza fissa dimora trovato morto il giorno di Natale

Cronaca

È stato trovato senza vita in piazza Cesare Battisti. Ne ha dato notizia l’associazione Incontra,...

Pordenone, malore durante una partita di calcio: morto 15enne

Cronaca

Un ragazzo è morto dopo essersi sentito male mentre giocava a calcio a Pordenone. Colpito da un...

Maltempo, oggi allerta rossa in Emilia-Romagna. Gialla in 5 regioni

Cronaca

Natale in diverse zone d'Italia all'insegna della pioggia. Fiumi osservati speciali....

Potenza, colpita da infarto a 104 anni: salvata alla vigilia di Natale

Cronaca

A salvare l’anziana è stato l’intervento tempestivo dell’équipe di Cardiologia dell’ospedale San...

Torino, muore soffocato con una fetta di panettone durante pranzo

Cronaca

I familiari hanno tentato di soccorrerlo, ma ogni tentativo è stato inutile. Sul posto sono...

Cronaca: i più letti