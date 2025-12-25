Pordenone, malore durante una partita di calcio: morto 15enne

Un ragazzo è morto dopo essersi sentito male mentre giocava a calcio a Pordenone. Colpito da un arresto cardiaco, è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto poco dopo
Tragedia nel tardo pomeriggio della Vigilia di Natale in un campetto di calcio a Pordenone. Un ragazzo di 15 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre stava giocando a calcio con alcuni amici.
L’intervento dei soccorritori
Il ragazzo, originario del Senegal, stava giocando con la sua squadra quando, probabilmente in seguito a uno scontro fortuito, è stato colto da arresto cardiaco.
Dopo la chiamata al 112, i soccorritori sono intervenuti prontamente. All’arrivo dei sanitari, il quindicenne è apparso subito in condizioni critiche: è stato intubato sul posto e sottoposto alle manovre di rianimazione, quindi trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Maria degli Angeli, dove è deceduto poco dopo. Il giovane era tesserato da alcuni anni con le giovanili dell’Asd Torre e faceva parte della formazione Under 16.
