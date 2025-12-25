Torino, muore soffocato con una fetta di panettone durante pranzo

Offerte Sky
Torino, 47enne muore soffocato da una fetta di panettone durante il pranzo della Vigilia

Cronaca
©IPA/Fotogramma

I familiari hanno tentato di soccorrerlo, ma ogni tentativo è stato inutile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i carabinieri e il medico legale

Un pranzo in famiglia si è trasformato in tragedia. Un uomo di 47 anni è morto soffocato da una fetta di panettone durante il pranzo della vigilia di Natale, a Settimo Torinese, in provincia di Torino. I familiari hanno tentato di soccorrerlo, ma senza riuscire a evitare il soffocamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno cercato invano di rianimare il 47enne. Sono arrivati anche i carabinieri di Settimo Torinese e il medico legale dell’Asl To4.

