Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incidente all'ex Ilva di Taranto, morto l'operaio precipitato nel vuoto

Cronaca

La vittima si chiamava Loris Costantino e aveva 26 anni. Lavorava per la ditta di pulizia Gea Power dell'indotto pugliese. Il decesso è avvenuto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate

ascolta articolo

Non ce l'ha fatta Loris Costantino, l'operaio di 26 anni della ditta di pulizia Gea Power dell'indotto ex Ilva precipitato questa mattina da un piano di calpestio in una linea di Agglomerato dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Lo confermano fonti dell'Asl. L'uomo è morto a causa delle gravi ferite riportate: lesioni al torace e ad un braccio. Subito soccorso, era stato portato in ambulanza all'ospedale Santissima Annunziata dove poco dopo è deceduto. Sul posto anche i vigili del fuoco e personale dello Spesal. Da accertare dinamica e responsabilità.

Cronaca: Ultime notizie

Scuola, al via le Prove Invalsi 2026. Date, calendario e materie

Cronaca

Prendono il via oggi, lunedì 2 marzo, le prove predisposte da INVALSI e rivolte agli...

Molti ragazzi scuola primaria e secondaria in visita culturale a Bergamo, però l'anno scolastico 2023/2024 in Italia segnala una diminuzione di circa 130 mila studenti e 5 mila classi.

Attacco a Iran, in Italia rafforzata sicurezza su obiettivi sensibili

Cronaca

Il 28 febbraio Usa e Israele hanno dato il via all’operazione militare contro l’Iran. Nonostante...

Sit-in di fronte alla sede dell Ambasciata dell Iran a Roma per protestare contro l'attacco all Iran da parte degli Stati Uniti e di Israele

Roma, auto non si ferma a controllo e provoca incidente: 3 morti

Cronaca

Le vittime sono padre, madre e figlio. Da una prima verifica all’interno dell’abitacolo del...

Torino, incidente tra bus e auto: cinque feriti tra cui due bambini

Cronaca

Lo scontro è avvenuto nel tardo pomeriggio, poco prima delle 17, e ha coinvolto un bus, un'auto e...

Tram deragliato a Milano, dal malore alla frenata: nodi dell'indagine

Cronaca

Ci sono ancora molti aspetti da chiarire sul deragliamento del tram della linea 9 avvenuto a...

Cronaca: i più letti