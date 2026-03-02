La vittima si chiamava Loris Costantino e aveva 26 anni. Lavorava per la ditta di pulizia Gea Power dell'indotto pugliese. Il decesso è avvenuto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate

Non ce l'ha fatta Loris Costantino, l'operaio di 26 anni della ditta di pulizia Gea Power dell'indotto ex Ilva precipitato questa mattina da un piano di calpestio in una linea di Agglomerato dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Lo confermano fonti dell'Asl. L'uomo è morto a causa delle gravi ferite riportate: lesioni al torace e ad un braccio. Subito soccorso, era stato portato in ambulanza all'ospedale Santissima Annunziata dove poco dopo è deceduto. Sul posto anche i vigili del fuoco e personale dello Spesal. Da accertare dinamica e responsabilità.