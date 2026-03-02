A Milano un autobus travolge una moto in centro: 4 feriti

Secondo alcuni testimoni l'autobus della linea 94 avrebbe scartato per evitare un'auto. Tra i feriti nessuno è grave. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora da verificare

A Milano lunedì mattina un incidente in via Senato ha coinvolto un autobus e una moto. Ferito il motociclista, due passeggere e il conducente, tutti finiti in ospedale. Nessuno è grave. Secondo alcuni testimoni il bus avrebbe scartato per evitare un'auto. Sul posto gli agenti della Polizia locale.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto all'altezza del 5 di via Senato, proprio davanti all'Archivio storico, sul lato opposto, in una strada a senso unico dove si trova una corsia preferenziale per i mezzi pubblici. Secondo alcuni testimoni l'autobus della linea 94 avrebbe scartato per evitare un'auto travolgendo la moto. L'esatta dinamica è ancora da verificare. Gli accertamenti sono in corso da parte della Polizia Locale. I quattro feriti sono il motociclista, un uomo di 31 anni che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Niguarda, il conducente del bus, un 52enne che è stato portato in codice verde al Fatebenefratelli, e due passeggere: una 60enne portata in giallo al Policlinico e una 35enne in verde al Fatebenefratelli