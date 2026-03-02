A Milano un autobus travolge una moto in centro: 4 feriti

Secondo alcuni testimoni l'autobus della linea 94 avrebbe scartato per evitare un'auto. Tra i feriti nessuno è grave. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora da verificare
A Milano lunedì mattina un incidente in via Senato ha coinvolto un autobus e una moto. Ferito il motociclista, due passeggere e il conducente, tutti finiti in ospedale. Nessuno è grave. Secondo alcuni testimoni il bus avrebbe scartato per evitare un'auto. Sul posto gli agenti della Polizia locale.
La dinamica dell'incidente
L'incidente è avvenuto all'altezza del 5 di via Senato, proprio davanti all'Archivio storico, sul lato opposto, in una strada a senso unico dove si trova una corsia preferenziale per i mezzi pubblici. Secondo alcuni testimoni l'autobus della linea 94 avrebbe scartato per evitare un'auto travolgendo la moto. L'esatta dinamica è ancora da verificare. Gli accertamenti sono in corso da parte della Polizia Locale. I quattro feriti sono il motociclista, un uomo di 31 anni che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Niguarda, il conducente del bus, un 52enne che è stato portato in codice verde al Fatebenefratelli, e due passeggere: una 60enne portata in giallo al Policlinico e una 35enne in verde al Fatebenefratelli
Potrebbe interessarti
Tram Milano, autista indagato per disastro ferroviario colposo
Tram deragliato a Milano, circolazione ripresa e fiori per le vittime
Il mezzo della linea 9 coinvolto nell'incidente costato la vita a due passeggeri, con il ferimento di oltre 50 persone è stato rimosso alle prime luci dell'alba di domenica mattina. I due pazienti più gravi sono ricoverati in Neurorianimazione, ma non sono in pericolo di vita. L'Atm depone due mazzi di fiori bianchi sul luogo dell'accaduto. Avviate indagini per verificare l'ipotesi di un malore all'origine del deragliamento