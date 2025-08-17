Imprese, sempre meno artigiani. In dieci anni sono calati del 22%

Introduzione

Negli ultimi 10 anni il numero degli artigiani presenti in Italia ha subito un crollo verticale di quasi 400mila unità. Se nel 2014 se ne contavano 1,77 milioni, l’anno scorso la platea è scesa a 1,37 milioni (-22%). È quanto calcola l’Ufficio studi della Cgia, che ha elaborato i dati dell'Inps e, per quanto concerne il numero delle imprese artigiane attive, quelli di Infocamere/Movimprese. "Possiamo affermare con grande preoccupazione che in due lustri quasi un artigiano su quattro ha gettato la spugna", scrive l'associazione mestrina nella sua analisi. Anche nell’ultimo anno la contrazione è stata importante: tra il 2023 e il 2024 il numero è sceso di 72mila unità (-5%).