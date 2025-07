Lavoro, più contratti a tempo indeterminato e meno stagionali. I dati

Secondo i dati forniti dall'Osservatorio sul mercato del lavoro dell'Inps, a marzo si è registrato un incremento di 300mila posti di lavoro nel settore privato e una crescita dei contratti a tempo indeterminato (+322mila). In calo, invece, le altre tipologie di contratto (-22mila), per esempio quelli stagionali e a tempo determinato

Più posti di lavoro e più contratti a tempo indeterminato. È questa la fotografia italiana fornita dall'Osservatorio sul mercato del lavoro dell'Inps, secondo cui a marzo si è registrato un incremento di 300mila posti di lavoro nel settore privato e una crescita dei contratti a tempo indeterminato (+322mila). In calo, invece, le altre tipologie di contratto (-22mila), per esempio quelli stagionali e a tempo determinato. Il dato, calcolato come somma delle differenze tra i flussi di assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi, rappresenta la variazione tendenziale su base annua delle posizioni di lavoro.

Complessivamente le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati nel primo trimestre del 2025 sono state 1.845.000, in flessione rispetto allo stesso periodo del 2024 (-6,5%). Una tendenza che ha riguardato tutte le tipologie di contratto. Le trasformazioni da tempo determinato nel corso del primo trimestre del 2025 sono risultate 213mila: in aumento rispetto allo stesso periodo del 2024 (+7%). Risulta ancora più accentuato l'incremento delle conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo (+10%), passate da 28mila nel primo trimestre 2024 a 31mila nel primo trimestre 2025.

In aumento i contratti a tempo indeterminato

Per quanto riguarda i rapporti di somministrazione, durante i primi tre mesi del 2025, le assunzioni a tempo indeterminato sono aumentate del +5% rispetto al corrispondente periodo del 2024. Mentre diminuiscono quelle a termine del -3%. Per le cessazioni, invece, si rileva una flessione per entrambe le tipologie: -5%, per quelle a termine e -3% per i contratti a tempo indeterminato.

Il saldo annuale è risultato positivo a marzo 2025 (+5.000). La consistenza dei lavoratori impiegati con contratti di prestazione occasionale a marzo 2025 si attesta intorno alle 19mila unità, in aumento del +2,3% rispetto allo stesso mese del 2024. L'importo medio mensile lordo della remunerazione effettiva risulta pari a 244 euro. Per quanto riguarda infine i lavoratori pagati con i titoli del Libretto Famiglia, a marzo 2025 risultano circa 13mila: stabili (+0,5%) rispetto a marzo 2024. L'importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 184 euro.

Calderone: “Piùà posti di lavoro e più stabili”

"Più posti di lavoro, più stabili, meno contratti a tempo determinato: l'Osservatorio sul mercato del lavoro dell'Inps conferma il trend positivo dell’occupazione in Italia", ha commentato in una nota la ministra del Lavoro, Marina Calderone. "Per i contratti a tempo indeterminato la variazione tendenziale annua è pari a 322 mila rapporti di lavoro in più. Per le altre tipologie contrattuali la variazione è stata negativa, con 22 mila rapporti di lavoro in meno. E poi 213.000 trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato nel primo trimestre del 2025", sottolinea la ministra.

"Le nostre politiche hanno seguito un doppio binario: non mettere in competizione il lavoro con il sussidio e incentivare i contratti a tempo indeterminato. I numeri ci stanno dando ragione da due anni e mezzo a questa parte. Adesso il nostro obiettivo deve essere quello di portare nel mondo del lavoro sempre più giovani e più donne, soprattutto al Sud", ha concluso Calderone.