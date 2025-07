Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a luglio 2025

Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per Funzionari del Ministero dell’Interno 2024 finalizzato alla copertura di 1248 posti di lavoro in tutta Italia. Il bando è ora stato parzialmente modificato dopo la sentenza del Tribunale del lavoro di Milano del 15 febbraio 2025, che aveva accolto il ricorso presentato da ASGI – Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione e Avvocati per niente Onlus. La selezione pubblica prevede l’assunzione di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato e pieno, da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione civile del Ministero, Area dei funzionari: le domande di partecipazione al concorso devono ora essere presentate entro la nuova scadenza del 10 luglio 2025