PA, le nuove regole per diventare dirigenti senza concorso

Introduzione

Cambiano, in parte, le regole per diventare dirigente di seconda fascia nella Pubblica amministrazione. Si potrà anche non passare da un apposito concorso: debutta con il Ddl Merito, approvato in Cdm lo scorso 13 marzo, una nuova procedura selettiva che – seguendo l’impostazione portata avanti dal governo Meloni sul tema – privilegia appunto il merito, cioè i risultati raggiunti