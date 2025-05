Voucher Scuola Regione Piemonte, al via le domande. Come funziona

Introduzione

La Regione Piemonte ha aperto il bando per l'assegnazione dei voucher per il diritto allo studio destinati all’anno scolastico 2025-2026, integrati dal contributo statale per la fornitura gratuita (totale o parziale) dei libri di testo e la borsa di studio ministeriale ioStudio 2024, per una dotazione complessiva di 19 milioni di euro. Ecco come funziona