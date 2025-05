Voli low cost, quanto costa portare un bagaglio a mano in aereo?

Prezzi diversi a seconda di destinazione, momento della prenotazione e società che opera il volo. Questi sono i fattori riscontrati da Beuc in merito al secondo bagaglio (rigorosamente delle dimensioni 55x35x25 centimetri) con Transavia, che include nella sua tariffa Basic soltanto una borsa delle dimensioni di 40x30x20 centimetri. Per i voli il cui numero inizia con HV (operati da Transavia Airlines Cv), il supplemento va dai 14 ai 32 euro (che diventano 28 e 64 euro in caso di volo di andata e ritorno). Per i numeri di volo che iniziano con TO (operati da Transavia France Sas), si parte da 23 euro e si arriva a 39 euro (da 64 a 78 euro in caso di andata e ritorno). Chi aggiunge de di aggiungere il secondo bagaglio a mano direttamente in aeroporto dovrà sborsare tra i 29 e i 47 euro per singola tratta sui voli HV, e 60 euro per singola tratta sui voli TO