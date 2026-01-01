Sono tenuti alla registrazione tutti i soggetti che emettono lo scontrino fiscale e accettano pagamenti elettronici tramite carte di credito e bancomat. Si tratta principalmente di operatori del commercio al dettaglio, dai negozi a bar, ristoranti e pubblici esercizi. L'obbligo riguarda inoltre gli artigiani con laboratorio e punto vendita, le farmacie e parafarmacie, i venditori ambulanti e le attività che offrono servizi al consumatore.