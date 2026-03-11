Con Appia, l’Eurosistema esaminerà nel concreto come i servizi di moneta della banca centrale e di garanzia possano essere forniti tramite diverse reti DLT e valuterà come i propri obiettivi di politica possano essere raggiunti in scenari differenti, tenendo conto degli sviluppi di mercato, giuridici, regolamentari e internazionali. Si dovrà arrivare a regole comuni che funzionino come infrastrutture di base con governance europea. Come detto, entro il 2028 è previsto che venga fornito un modello dettagliato “con principali risultati, raccomandazioni e principi”. Il tutto si svolgerà in stretta collaborazione “con stakeholder sia pubblici sia privati”.