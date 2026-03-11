Introduzione

C'è il rischio di uno "choc stagflazionistico sostanziale". A lanciare l'allarme è il commissario Ue all'Economia, Valdis Dombrovskis, che in apertura dell'ultimo Eurogruppo ha messo in guardia dagli effetti di un conflitto prolungato in Medio Oriente. Ecco perché potrebbe verificarsi questa fase economica e quali sono le ricadute sul Pil.