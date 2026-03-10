A dirlo è stato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, annunciando che la cabina di regia della Commissione di allerta rapida ha indirizzato “gli organi di controllo ad attivare immediati interventi, in base alla legislazione vigente, sui possibili fenomeni speculativi”. Il Mimit ha poi segnalato che, per quanto riguarda "due delle principali compagnie petrolifere", "i prezzi medi applicati alla pompa sono aumentati più dei prezzi consigliati dalle compagnie di riferimento"

In Italia si registrano “rincari anomali” del prezzo dei prodotti petroliferi a seguito del conflitto in Iran e dell'escalation in Medio Oriente. E per questo, la cabina di regia della Commissione di allerta rapida ha indirizzato “gli organi di controllo ad attivare immediati interventi, in base alla legislazione vigente, sui possibili fenomeni speculativi”. Ad annunciarlo è stato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al termine della riunione sull’andamento dei prezzi dei carburanti dopo gli ulteriori rialzi registrati negli ultimi giorni. Nel corso della riunione, sono stati approfonditi “gli aumenti anomali a monte della catena di distribuzione”, segnalando in particolare i rincari di “due compagnie petrolifere” specifiche.