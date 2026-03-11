Nonostante l’andamento complessivamente positivo delle presenze turistiche, il quadro del 2025 presenta anche alcune ombre. Nell’arco dell’anno i pernottamenti in Italia sono aumentati del 2,3% rispetto al 2024, ma gli arrivi hanno registrato una lieve flessione dello 0,9%, un calo attribuibile soprattutto alla domanda interna: i pernottamenti degli italiani restano sostanzialmente stabili, mentre il numero di viaggiatori domestici diminuisce del 3,5%. In questo contesto, l’ultima parte dell’anno ha comunque mostrato segnali di ripresa. Secondo i dati diffusi da Istat, nel quarto trimestre del 2025 gli arrivi sono tornati a crescere dell’1% su base annua, recuperando dopo la contrazione registrata tra luglio e settembre (-0,9%). Ancora più marcata la dinamica delle presenze, aumentate del 2,9% dopo il +2,5% del trimestre precedente. A sostenere la crescita è stata soprattutto la componente internazionale: i visitatori stranieri hanno generato il 56,5% dei pernottamenti, con un incremento del 5,1%. Più altalenante invece il comportamento della domanda italiana, con presenze in aumento a ottobre (+4,4%) e dicembre (+4,3%), ma in forte calo nel mese di novembre (-9,2%).

