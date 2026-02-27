L’ansia di non viaggiare “abbastanza” e non avere vacanze in programma colpisce il 40% della popolazione del Belpaese con picchi tra i più giovani, complice la narrazione dei social network dove il viaggio diventa una performance pubblica. Strettamente collegata al concetto di socialità, la cosiddetta sindrome del “bagaglio sempre pronto” è esplosa nel post-Covid con il rafforzarsi del timore che, prima o poi, ci venga impedito nuovamente di uscire
