Non si ferma la corsa del prezzo dei carburanti, dopo l’aumento del costo del petrolio causato dalla guerra in Iran e dalla conseguente chiusura al traffico marittimo dello Stretto di Hormuz. La tensione sui mercati del greggio ha spinto la benzina self oltre quota 1,8 euro al litro, mentre il gasolio supera i due euro.
Quanto costano oggi benzina e diesel
Le tensioni si traducono così in rincari: secondo le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti la benzina self service è venduta a 1,802 euro al litro (+19 millesimi), il diesel self service a 2,013 euro al litro (+43). La benzina servita è venduta a 1,936 euro al litro (+17), e il diesel servito a 2,140 euro al litro (+43).
Quanto costano oggi Gpl e metano
Inoltre secondo le rilevazioni elaborate dalla Staffetta il Gpl servito è venduto a 0,703 euro al litro (+1), il metano servito a 1,487 euro al kg (+10) e il Gnl 1,233 euro al kg (+1). Per quanto riguarda invece i prezzi sulle autostrade, la benzina self service è a 1,886 euro al litro (servito 2,139), mentre il gasolio self service è a 2,066 euro al litro (servito 2,316), Gpl a 0,835 euro al litro, metano a 1,525 euro al kg e Gnl a 1,310 euro al kg.
Il prezzo di benzina e diesel in Abruzzo
Il costo del carburante non è comunque uguale in ogni Regione, ma varia di caso in caso: come segnalato sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy infatti in Abruzzo oggi, 11 marzo, il prezzo medio del diesel self service è di 2.001 euro al litro. La benzina self è invece a 1.793 euro al litro, mentre per quanto riguarda Gpl e metano sono rispettivamente a 0.709 euro e 1.434 euro.
Il prezzo di benzina e diesel in Basilicata
In Basilicata invece il prezzo medio del diesel self service è di 2.032 euro al litro, mentre la benzina self è a quota 1.837 euro al litro. Per quanto concerne invece Gpl e metano, questi sono rispettivamente a 0.690 euro e 1.514 euro.
Il prezzo di benzina e diesel in Calabria
Per quanto riguarda poi la Calabria, il prezzo medio del diesel self service è di 2.043 euro al litro. La benzina self è invece a 1.841 euro al litro, mentre per quanto riguarda Gpl e metano sono rispettivamente a 0.743 euro e 1.584 euro.
Il prezzo di benzina e diesel in Campania
Passando poi alla Campania, il prezzo medio della benzina self è arrivato a quota 1.809 euro al litro. Per quanto concerne invece Gpl e metano, questi sono rispettivamente a 0.659 euro e 1.456 euro.
Il prezzo di benzina e diesel in Emilia-Romagna
In Emilia-Romagna invece il prezzo medio del diesel self service è di 2.030 euro al litro, mentre la benzina self è a quota 1.808 euro al litro. Per quanto concerne invece Gpl e metano, questi sono rispettivamente a 0.683 euro e 1.478 euro.
Il prezzo di benzina e diesel in Friuli Venezia Giulia
Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, il prezzo medio del diesel self service è di 2.056 euro al litro. La benzina self è invece a 1.824 euro al litro, mentre per quanto riguarda Gpl e metano sono rispettivamente a 0.687 euro e 1.448 euro.
Il prezzo di benzina e diesel nel Lazio
Passando poi al Lazio, il prezzo medio del diesel self service è di 2.019 euro al litro, mentre la benzina self è a quota 1.794 euro al litro. Per quanto concerne invece Gpl e metano, questi sono rispettivamente a 0.683 euro e 1.599 euro.
Il prezzo di benzina e diesel in Liguria
In Liguria invece il prezzo medio del diesel self service è di 2.031 euro al litro, mentre la benzina self è a quota 1.823 euro al litro. Per quanto concerne invece Gpl e metano, questi sono rispettivamente a 0.782 euro e 1.472 euro.
Il prezzo di benzina e diesel in Lombardia
Per quanto riguarda poi la Lombardia, il prezzo medio del diesel self service è di 2.035 euro al litro. La benzina self è invece a 1.807 euro al litro, mentre per quanto riguarda Gpl e metano sono rispettivamente a 0.685 euro e 1.472 euro.
Il prezzo di benzina e diesel nelle Marche
Passando poi alle Marche, il prezzo medio del diesel self service è di 2.003 euro al litro, mentre la benzina self è a quota 1.786 euro al litro. Per quanto concerne invece Gpl e metano, questi sono rispettivamente a 0.707 euro e 1.399 euro.
Il prezzo di benzina e diesel in Molise
Nel Molise invece il prezzo medio del diesel self service è di 2.022 euro al litro, mentre la benzina self è a quota 1.815 euro al litro. Per quanto concerne invece Gpl e metano, questi sono rispettivamente a 0.708 euro e 1.423 euro.
Il prezzo di benzina e diesel in Piemonte
Per quanto riguarda il Piemonte, il prezzo medio del diesel self service è di 2.032 euro al litro. La benzina self è invece a 1.802 euro al litro, mentre per quanto riguarda Gpl e metano sono rispettivamente a 0.682 euro e 1.485 euro.
Il prezzo di benzina e diesel in Puglia
Passando poi alla Puglia, il prezzo medio del diesel self service è di 2.017 euro al litro, mentre la benzina self è a quota 1.812 euro al litro. Per quanto concerne invece Gpl e metano, questi sono rispettivamente a 0.668 euro e 1.600 euro.
Il prezzo di benzina e diesel in Sardegna
In Sardegna invece il prezzo medio del diesel self service è di 2.016 euro al litro, mentre la benzina self è a quota 1.801 euro al litro. Per quanto concerne invece il Gpl questo è a 0.805 euro.
Il prezzo di benzina e diesel in Sicilia
Per quanto riguarda invece la Sicilia, il prezzo medio del diesel self service è di 2.047 euro al litro. La benzina self è invece a 1.832 euro al litro, mentre per quanto riguarda Gpl e metano sono rispettivamente a 0.762 euro e 1.775 euro.
Il prezzo di benzina e diesel in Toscana
Passando poi alla Toscana, il prezzo medio del diesel self service è di 2.025 euro al litro, mentre la benzina self è a quota 1.806 euro al litro. Per quanto concerne invece Gpl e metano, questi sono rispettivamente a 0.702 euro e 1.528 euro.
Il prezzo di benzina e diesel in Umbria
In Umbria invece il prezzo medio del diesel self service è di 2.016 euro al litro, mentre la benzina self è a quota 1.795 euro al litro. Per quanto concerne invece Gpl e metano, questi sono rispettivamente a 0.699 euro e 1.446 euro.
Il prezzo di benzina e diesel in Valle d’Aosta
Per quanto riguarda poi la Valle d’Aosta, il prezzo medio del diesel self service è di 2.048 euro al litro. La benzina self è invece a 1.832 euro al litro, mentre per quanto riguarda il Gpl è a 0.822 euro.
Il prezzo di benzina e diesel in Veneto
Passando invece al Veneto, il prezzo medio del diesel self service è di 2.029 euro al litro, mentre la benzina self è a quota 1.801 euro al litro. Per quanto concerne invece Gpl e metano, questi sono rispettivamente a 0.695 euro e 1.437 euro.
Il prezzo di benzina e diesel a Bolzano
E ancora, il ministero fornisce anche i prezzi medi per le due provincie autonome di Bolzano e Trento. Nella prima il prezzo medio del diesel self service è di 2.066 euro al litro, mentre la benzina self è a quota 1.857 euro al litro. Per quanto concerne invece Gpl e metano, questi sono rispettivamente a 0.791 euro e 1.652 euro.
Il prezzo di benzina e diesel a Trento
Infine a Trento il prezzo medio del diesel self service è di 2.048 euro al litro. La benzina self è invece a 1.835 euro al litro, mentre per quanto riguarda Gpl e metano sono rispettivamente a 0.733 euro e 1.531 euro.
