Il voto all’Eurocamera è giunto dopo un aspro confronto tra gli stakeholders. L’11 gennaio scorso 68 accademici europei, incluso il francese Thomas Piketty, hanno chiesto agli eurodeputati di non cedere alle pressioni “miopi della lobby finanziaria”. Al coro di voci a sostegno della risoluzione si è unita l’European payments iniziative (Epi) che nel 2024 ha lanciato Wero, strumento di pagamenti digitali alternativo ad Apple Pay e diffuso soprattutto tra Belgio, Francia e Germania dove ha raggiunto quota 48,5 milioni di utenti. Fratture, poi ricomposte, si sono registrate infine all'interno dei singoli gruppi politici all'Europarlamento, in particolare tra i Popolari.