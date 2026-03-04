Guerra in Iran, 166 euro in più per le bollette di luce e gas. I dati

"I futures del gas sono in aumento, Arera sta monitorando e controllando questa cosa anche con riunioni sistematiche giornaliere. Saremo i primi quando avremo dati chiari e certi, vi terremo informati e diremo quali sono i nostri principali scenari", ha affermato il presidente dell'Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), Nicola Dell'Acqua, rispondendo alle domande dei parlamentari in un'audizione sul dl Bollette alla X Commissione della Camera. "Se la tensione dovesse perdurare o addirittura inasprirsi predisporremo una segnalazione con carattere di urgenza in modo che si possa dare una mano a definire eventuali misure emergenziali", ha aggiunto una rappresentante della delegazione.

Per approfondire: Guerra in Iran, energia alle stelle: da cosa dipendono i prezzi di gas e luce