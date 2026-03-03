Introduzione

Gli importi con gli stipendi dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni del mese di marzo 2026 sono disponibili sul portale NoiPA, la piattaforma informativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la gestione del personale degli uffici delle PA. Quando arrivano i cedolini completi e i pagamenti? Ecco le date da tenere d’occhio e il calendario dei pagamenti.