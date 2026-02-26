Secondo una stima diffusa dal Corriere della Sera, ammontano a circa 3,8 milioni i dipendenti del settore privato potenzialmente interessati dallo sconto fiscale sugli aumenti contrattuali. Dal 2024 i rinnovi con un adeguamento della busta paga hanno riguardato diversi comparti, dal commercio al turismo, dai pubblici esercizi ai settori alimentare, chimico e tessile. Nell’elenco rientrano inoltre i lavoratori che operano in edilizia, energia e logistica. La misura si estende a tutti i contratti industriali ancora in via di definizione e in attesa della firma.