Flat tax per super ricchi residenti in Italia, cosa cambia: le novità

Dal Regno Unito a Lussemburgo, Principato di Monaco e Svizzera: sono i diversi i Paesi che in Europa prevedono regimi fiscali tarati sulle persone alto-spendenti. Non fa eccezione l'Italia, che attualmente prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva forfettaria pari a 200mila euro per tutti i redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la residenza e non risultino negli elenchi del Fisco da almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti all’esercizio dell’opzione.

