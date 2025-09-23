Miliardari e super ricchi, la classifica dei Paperoni italiani

Miliardari e super ricchi, numeri in crescita: la classifica dei Paperoni italianiEconomia
Introduzione
L’Italia è un Paese di super ricchi. Nel nostro Paese sono 472mila coloro che possiedono almeno un milione di euro. Ma salendo la classifica si arriva fino ai miliardari. Questa categoria, a livello globale ha registrato un boom dal 2015 al 2025: l’incremento complessivo dei patrimoni ha avuto un incremento del +138%, passando da 6.300 a 15 mila miliardi. I dati sono emersi dal report degli analisti di Ener2Crowd, la piattaforma di investimenti Esg, che ha realizzato una nuova radiografia dei Paperoni italiani.
Quello che devi sapere
Il podio dei miliardari italiani
Nel ranking dei miliardari italiani in vetta si conferma Giovanni Ferrero (e famiglia), con 49,1 miliardi di dollari. Solo qualche mese fa Forbes l’aveva classificato come la 41esima persona più ricca del mondo. Al secondo posto si trova invece Andrea Pignataro, creatore di Ion, con 23,9 miliardi di dollari. Il podio è completato da Paolo Rocca (e famiglia): l’amministratore delegato del gruppo Techint, ha un patrimonio di 15,3 miliardi di dollari.
Il resto della top ten
Subito fuori dal podio si posiziona l’eredita dello scomparso Giorgio Armani (12,1 miliardi di dollari). Al quinto posto c’è Giancarlo Devasini, presidente e primo azionista di Tether, con un patrimonio di 11,5 miliardi di dollari. A seguire Piero Ferrari, figlio di Enzo, fondatore della casa automobilistica di Maranello, con 9,96 miliardi di dollari. Settimo posto per Francesco Gaetano Caltagirone, imprenditore edile ed editore, con 8,5 miliardi di dollari. Miuccia Prada è ottava con 6,85 miliardi di dollari, suo marito Patrizio Bertelli segue in nona posizione con 6,81 miliardi di dollari. Chiude la top ten Gianfelice Rocca (fratello di Paolo che è sul podio), con 6 miliardi di dollari.
Crescono i super ricchi
Nel 2024 la popolazione di Hnwi (acronimo per “High Net Worth Individual”, individui ad alto patrimonio netto che hanno oltre un milione di dollari) è nuovamente cresciuta, facendo registrare un incremento del 2,6% e la ricchezza complessiva degli ultra-Hnwi, le persone che possono disporre di oltre 30 milioni di dollari è aumentata del 6,2%. C’è anche un tema di passaggio generazionale e qui gli analisti non hanno dubbi: “Per via dei passaggi generazionali, si stima inoltre che entro il 2048 oltre 83,5 trilioni di dollari verranno trasferiti agli eredi della Gen X, Millennial e Gen Z”.
Quanti sono
In Italia gli Hnwi con patrimonio di almeno 1 milione di euro sono 472.000 (0,8% della popolazione) e tra loro ci sono 88.000 very-Hnwi, individui con un patrimonio superiore ai 5 milioni di euro (0,15% della popolazione), osservano gli analisti della piattaforma. Si registra anche un altro fenomeno: gli Ultra High Net Worth Individual (gli “Uhnwi”, ovvero coloro che hanno patrimoni oltre i 30 milioni di euro) si sono quintuplicati. Sempre secondo le stime di Ener2Crowd, ci sono anche 3,1 milioni di sub-Hnwi (5,2%), individui con un patrimonio finanziario superiore ai 250 mila euro e con una capacità di investimento pari ad almeno 25 mila euro annui.
Italia prima in Europa per Paperoni da oltre 30 milioni di dollari
Secondo il Knight Frank Wealth Report, l’Italia è prima in Europa per numero di ultra-Hnwi che frequentano il Paese: oltre 15.900 individui con oltre 30 milioni di dollari di patrimonio. Non si parla solo di residenti, ma di persone che comunque trascorrono parte del loro tempo nel Belpaese. Niccolò Sovico, Ceo e co-fondatore di Ener2Crowd spiega cosa attira i ricchi nel scegliere l’Italia. “L'attrattività italiana - sottolinea - si gioca su politiche fiscali, stabilità, eredità culturale e ultra-valore del "lusso sostenibile", che ora punta a intercettare un pubblico di Hnwi desideroso di andare oltre la mera conservazione della ricchezza, che voglia invece trasformarla in eredità durevole, in un lascito per il pianeta.
Gli investimenti sostenibili
Per Ener2Crowd, se solo una parte di questo capitale fosse orientata verso progetti sostenibili, l’impatto sarebbe enorme. Se queste persone "cogliessero l’opportunità etica ed economica di indirizzare i loro capitali verso progetti sostenibili, il loro contributo sarebbe decisivo”, dicono gli esperti della piattaforma.
