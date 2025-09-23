Miliardari e super ricchi, la classifica dei Paperoni italiani

Nel 2024 la popolazione di Hnwi (acronimo per “High Net Worth Individual”, individui ad alto patrimonio netto che hanno oltre un milione di dollari) è nuovamente cresciuta, facendo registrare un incremento del 2,6% e la ricchezza complessiva degli ultra-Hnwi, le persone che possono disporre di oltre 30 milioni di dollari è aumentata del 6,2%. C’è anche un tema di passaggio generazionale e qui gli analisti non hanno dubbi: “Per via dei passaggi generazionali, si stima inoltre che entro il 2048 oltre 83,5 trilioni di dollari verranno trasferiti agli eredi della Gen X, Millennial e Gen Z”.

