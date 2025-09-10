Usa, la classifica dei 400 uomini più ricchi per Forbes: Musk in testa

Introduzione

L'uomo più ricco d'America è Elon Musk, seguito da Larry Ellison e Mark Zuckerberg. A drilo è la classifica, stilata da Forbes, delle 400 personalità che vantano il patrimonio più elevato negli Stati Uniti. Secondo la lista, i miliardari americani non sono mai stati così ricchi, nonostante i dazi e l'inflazione: il patrimonio dei membri della classifica infatti è di 6.600 miliardi di dollari, ben 1.200 miliardi in più rispetto allo scorso anno. Vediamo insieme la classifica