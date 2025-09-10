Usa, la classifica dei 400 uomini più ricchi per Forbes: Musk in testa

Introduzione
L'uomo più ricco d'America è Elon Musk, seguito da Larry Ellison e Mark Zuckerberg. A drilo è la classifica, stilata da Forbes, delle 400 personalità che vantano il patrimonio più elevato negli Stati Uniti. Secondo la lista, i miliardari americani non sono mai stati così ricchi, nonostante i dazi e l'inflazione: il patrimonio dei membri della classifica infatti è di 6.600 miliardi di dollari, ben 1.200 miliardi in più rispetto allo scorso anno. Vediamo insieme la classifica
Quello che devi sapere
L'uomo più ricco d'America: Elon Musk
Sul gradino più alto del podio secondo Forbes troviamo Elon Musk. Il patron di Tesla e SpaceX batte il record vantando un patrimonio di 428 miliardi di dollari. Secondo la rivista statunitense, “è la prima persona nella storia di Forbes 400, neta nel 1982, a superare i 400 miliardi”. La fortuna del miliardario sudafricano è aumentata infatti di 184 miliardi nell'ultimo anno. A incrementare i suoi guadagni, “l'ascesa del titolo di Tesla (+56%) e l'aumento delle valutazioni di SpaceX e xAI”.
Seguono Larry Ellison e Mark Zuckerberg
Completano il podio il cofondatore di Oracle Larry Ellison, al secondo posto con un patrimonio di 276 miliardi di dollari, e l'ad di Facebook Mark Zuckerberg, in terza posizione con 253 miliardi. Mentre Ellison ha registrato nell'ultimo anno un incremento di 101 miliardi grazie all'aumento del 60% del titolo di Oracle, Zuckerberg ha invece assistito a un incremento di 72 miliardi con un +42% delle azioni di Meta
La top ten di Forbes 400
In quarta posizione si piazza Jeff Bezos, con un patrimonio di 241 miliardi, seguito dagli imprenditori e fondatori di Google Larry Page e Sergey Brin (rispettivamente 5° e 6° posto con 179 miliardi e 166 miliardi) e Steve Ballmer (153 miliardi).
All'ottavo posto troviamo il presidente di Nvidia Jensen Huang (151 miliardi), seguito in nona posizione dall'imprenditore ed economista Warren Buffett (150 miliardi). Chiude la top ten il fondatore della Dell, Michael Dell (129 miliardi).
I numeri 2025
- Come ha evidenziato Forbes, la maggioranza degli uomini presenti nella lista è “più ricca di un anno fa”. A vantare un patrimonio superiore ai 100 miliardi di dollari sono ben 15 persone, “tre in più di un anno fa”.
- Ma c'è anche chi ha visto il proprio patrimonio in calo. È il caso, ad esempio, di Bill Gates che, dopo 34 anni, è uscito dalla top ten classificandosi al 13° posto co, 107 miliardi
Le donne nella Forbes 400
- A conquistare il primo posto come la donna più ricca degli Stati Uniti, secondo Forbes 400, è Alice Walton. Figlia del cofondatore di Walmart Sam Walton, vanta un patrimonio di 106 miliardi affermandosi come la prima imprenditrice oltre i 100 miliardi nella classifica Forbes.
- Nella lista troviamo anche l'ex moglie di Bill Gates, Melinda French Gates che si piazza in 33° posizione con 29 miliardi. La classifica vede in totale 62 donne, cinque in meno del 2024
Crescono i miliardari self-made
Secondo la rivista statunitense, si registra quest'anno anche un aumento dei miliardari self-made, passati dal 67% del 2024 al 71% del 2025. Tra loro, l'uomo più ricco è l'amministratore delegato e fondatore di Surge AI Edwin Chen che, con i suoi 37 anni e un patrimonio di 18 miliardi di dollari, è anche il più giovane membro della classifica