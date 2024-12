Giancarlo Devasini, quarto uomo più ricco d'Italia per Forbes: chi è

Ex chirurgo plastico, con un patrimonio di 9,2 miliardi, Devasini è stato inserito al 270° posto della classifica delle persone più ricche del mondo per il 2024 dalla prestigiosa rivista statunitense. Ancor più di Piero Ferrari, che vanta un patrimonio di 8,6 miliardi. Devasini ricopre il ruolo di direttore finanziario e principale azionista della criptivaluta da lui inventata, Tether

È il quarto uomo più ricco d'Italia secondo Forbes, con un patrimonio quattro volte superiore a quello di John Elkann. Stiamo parlando di Giancarlo Devasini, ex chirurgo plastico di Torino, inserito nella classifica delle persone più ricche del mondo per il 2024 dalla prestigiosa rivista statunitense. Con un patrimonio di 9,2 miliardi, Devasini è il 270esimo uomo più ricco del globo, ancor più di Piero Ferrari (che vanta un patrimonio di 8,6 miliardi), soprattutto grazie al ruolo di direttore finanziario e principale azionista della criptivaluta da lui inventata, Tether.

Chi è Giancarlo Devasini

Originario di Torino, classe 1964, Giancarlo Devasini si è laureato in Medicina all'Università di Milano, per poi lavorare come chirurgo plastico. Nel 1992, ha intrapreso una nuova strada professionale, dedicandosi alle criprovalute. Prima, ha fondato la società Birfinex, un exchange di crypto, poi nel 2014 Tether: una "stablecoin", cioè un tipo di criptovaluta il cui valore è ancorato a quello di altri asset e dunque meno volatile. Nel 2021, secondo il sito "Crypto Compare", circa la metà di tutti gli scambi di bitcoin erano realizzati attraverso Tether.