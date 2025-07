Unicredit ritira l'offerta su Banco Bpm: "Incertezza su golden power"

Il consiglio di Amministrazione di UniCredit annuncia il ritiro dell'offerta per Banco Bpm, in quanto la condizione relativa all'autorizzazione Golden Power non risulta essere soddisfatta. Lo si legge in una nota. "Si tratta di un'opportunità mancata non solo per gli stakeholder di Bpm ma anche per le comunità imprenditoriali italiane e per l'economia in generale", viene confermato. "UniCredit rimane convinta che il consolidamento del settore bancario italiano porterebbe benefici sia al Paese che all'Europa nel suo complesso", si legge ancora.

"I vertici di Bpm hanno privato soci del dialogo"

Dalla nota emerge anche che "i vertici di Bpm hanno privato i propri azionisti del dialogo che normalmente avviene durante un periodo di offerta per comprendere il valore creato dalla combinazione e determinare le condizioni che sarebbero state accettabili per andare avanti".