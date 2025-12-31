Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Antitrust, multa da 70 milioni a 16 fonderie per cartelli sui prezzi

Economia

Sedici fonderie italiane sono state multate per 70 milioni di euro per aver coordinato i prezzi attraverso un cartello. L’intesa ha favorito aumenti concordati, violando le regole sulla concorrenza

ascolta articolo

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione complessiva di 70 milioni di euro a 16 società di fonderie italiane e all’associazione di categoria Assofond per aver stipulato un cartello sui prezzi nel mercato dei getti di ghisa. Secondo l’Antitrust, l’intesa, in vigore almeno dal 5 febbraio 2004 fino al 30 giugno 2024, prevedeva lo scambio di informazioni sensibili e la messa a punto di meccanismi congiunti di indicizzazione dei prezzi (“Indicatori Assofond”), usati per coordinare gli aumenti e rafforzare il potere di contrattazione verso i clienti, violando l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

La maxi multa

Nonostante la gravità delle violazioni, che potevano portare a sanzioni fino a circa 600 milioni di euro, l’Autorità ha ridotto l’ammontare complessivo della multa tenendo conto della crisi significativa del settore delle fonderie. Tra le società sanzionate figurano nomi come C2MAC Group, Fonderia Corrà, Fonderie Orazio e Fortunato De Riccardis, Fonderie Guido Glisenti con Lead Time, Pilenga Baldassarre Foundry con E.F. Group, e altri importanti operatori italiani. L’azione dell’Antitrust segue altri provvedimenti simili contro pratiche anticoncorrenziali in diversi settori, sottolineando l’impegno dell’Autorità nel contrastare accordi che alterano la concorrenza a danno dei consumatori e delle imprese.

Approfondimento

Antitrust a Meta: stop esclusione Chatbot AI concorrenti da WhatsApp

Economia: Ultime notizie

Criptovalute, record di furti nel 2025: sottratti 2.7 mld di dollari

Economia

L'anno in corso ha segnato un nuovo record negativo per la sicurezza nel mondo delle...

India, governo stima Pil 4.180 mld di dollari: è 4a economia mondiale

Economia

 lo afferma una nota del governo di Delhi, che anticipa il bilancio economico di fine anno:...

Bonus edilizi, controlli rafforzati su requisiti nel 2026: cosa sapere

Economia

Per il 2026 restano in vigore tutte le regole già previste in merito all’assetto dei bonus...

Florence, Italy , May 19th 2022, Sign reading "Agenzia delle Entrate" italian public governmental agency .

Vini dealcolati, approvato il decreto che definisce il regime fiscale

Economia

Si apre ufficialmente anche in Italia la strada alla produzione dei vini dealcolati. Con...

Btp e Bot 2026, i possibili rendimenti dei nuovi Titoli di Stato

Economia

Lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi ha segnato nel 2025 una delle dinamiche più...

Economia: I più letti