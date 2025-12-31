Antitrust, multa da 70 milioni a 16 fonderie per cartelli sui prezzi

Sedici fonderie italiane sono state multate per 70 milioni di euro per aver coordinato i prezzi attraverso un cartello. L’intesa ha favorito aumenti concordati, violando le regole sulla concorrenza

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione complessiva di 70 milioni di euro a 16 società di fonderie italiane e all’associazione di categoria Assofond per aver stipulato un cartello sui prezzi nel mercato dei getti di ghisa. Secondo l’Antitrust, l’intesa, in vigore almeno dal 5 febbraio 2004 fino al 30 giugno 2024, prevedeva lo scambio di informazioni sensibili e la messa a punto di meccanismi congiunti di indicizzazione dei prezzi (“Indicatori Assofond”), usati per coordinare gli aumenti e rafforzare il potere di contrattazione verso i clienti, violando l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.