India, governo stima Pil 4.180 mld di dollari: è 4a economia mondiale

Economia
 lo afferma una nota del governo di Delhi, che anticipa il bilancio economico di fine anno: "L'India, l'economia del mondo con la crescita più rapida, si avvia a spodestare la Germania dal terzo posto nei prossimi due/tre anni, con la previsione di un Pil pari a 7,3 trilioni di dollari entro il 2030"

"Con un Pil totale pari a 4,18 trilioni di dollari, l'India ha superato il Giappone": lo afferma una nota del governo di Delhi, che anticipa il bilancio economico di fine anno. "L'India, l'economia del mondo con la crescita più rapida, si avvia a spodestare la Germania dal terzo posto nei prossimi due/tre anni, con la previsione di un Pil pari a 7,3 trilioni di dollari entro il 2030". La conferma ufficiale tuttavia dipenderà dai dati finali che usciranno nel 2026, come suggerisce il Fondo Monetario Internazionale, secondo il quale l'India supererà il Giappone solo nel 2026. Le affermazioni trionfanti di Delhi sono state rese note a dispetto della crisi suscitata delle tariffe imposte lo scorso agosto da Washington come "punizione" per l'acquisto di petrolio dalla Russia; Delhi afferma che la "crescita ininterrotta riflette la sua resilienza nel contesto delle persistenti incertezze del commercio globale".

