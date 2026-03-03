Modello 730/2026, ecco come cambiano bonus e detrazioni

Offerte Sky
Dichiarazione dei redditi, arriva il modello 730/2026: come cambiano bonus e detrazioni

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Con la pubblicazione del modello 730/2026 e del Provvedimento attuativo dello scorso 27 febbraio prende ufficialmente forma la nuova campagna dichiarativa, con la scadenza di invio fissata al 30 settembre 2026 per i redditi percepiti nel 2025. L’avvio pratico arriverà, come di consueto, con la messa a disposizione della dichiarazione precompilata nell’area riservata dei contribuenti, ma già dalle istruzioni emergono numerosi cambiamenti che incidono su detrazioni, imponibile e agevolazioni. Ecco cosa sapere

Quello che devi sapere

Un sistema pensato per semplificare i contribuenti

Il modello 730 continua a essere lo strumento privilegiato per lavoratori dipendenti e pensionati, perché consente di evitare calcoli complessi e di ottenere eventuali rimborsi direttamente in busta paga o nella rata di pensione, generalmente dall’estate. Se invece risultano imposte da versare, gli importi vengono trattenuti automaticamente dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale, riducendo gli adempimenti a carico del contribuente.

 

Per approfondire: Fisco, le scadenze di marzo 2026: calendario completo

1/10

IRPEF e detrazioni per i redditi più bassi

Diventa ormai strutturale la riforma che ha ridotto da quattro a tre gli scaglioni di reddito. Il nuovo schema IRPEF, già introdotto in via sperimentale, entra definitivamente nel sistema fiscale e costituisce la base di calcolo anche per le dichiarazioni presentate dal 2026. Parallelamente viene rafforzata la detrazione per redditi da lavoro dipendente più bassi: per chi non supera i 15 mila euro annui, lo sconto fiscale sale a 1.955 euro, consolidando l’alleggerimento del carico sulle fasce reddituali più fragili.

 

Per approfondire: Modello F24, quali pagamenti si possono effettuare e come si compila. Ecco cosa sapere

2/10
Per i redditi oltre 75 mila euro

Sul versante opposto si rafforza il meccanismo di contenimento dei benefici fiscali per i redditi medio-alti. Le spese detraibili non sono più riconosciute integralmente, ma devono essere calcolate applicando un coefficiente a un importo base che si riduce con l’aumentare del reddito:

  • 14 mila euro di base per redditi tra i 75 e i 100 mila euro;
  • 8 mila euro oltre i 100 mila euro.

Il risultato viene poi modulato in base alla presenza di figli fiscalmente a carico, con coefficienti crescenti che tengono conto della dimensione familiare. Restano escluse da questa limitazione alcune voci considerate essenziali, come le spese sanitarie, gli investimenti in start-up o PMI innovative e gli oneri legati a mutui, assicurazioni e lavori edilizi sostenuti entro il 2024.

3/10

In presenza di figli e familiari a carico

Cambiano in modo significativo anche le regole sulle detrazioni familiari. Non sono più riconosciuti benefici fiscali per i figli con più di 30 anni se non disabili. La detrazione resta invece valida per figli tra 21 e 30 anni, indipendentemente dal fatto che siano naturali, adottivi, affidati o nati fuori dal matrimonio, e senza limiti di età quando è presente una disabilità certificata. Per gli altri familiari a carico, il beneficio viene circoscritto ai soli ascendenti conviventi. Inoltre, le detrazioni non spettano ai contribuenti non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo per i familiari residenti all’estero.

4/10
I bonus edilizi

Le agevolazioni per ristrutturazioni, efficientamento energetico e interventi antisismici sostenuti nel 2025 sono riconosciute nella misura ordinaria del 36%. L’aliquota sale però al 50% quando i lavori riguardano l’abitazione principale del contribuente titolare dell’immobile o di un diritto reale di godimento. In sostanza, il legislatore concentra il sostegno fiscale sulla casa di residenza, riducendo il beneficio sulle seconde abitazioni.

5/10

Spese scolastiche

Tra gli interventi favorevoli ai contribuenti si segnala l’aumento a 1.000 euro del limite massimo detraibile per le spese di istruzione sostenute per ciascun studente del sistema scolastico nazionale. Sale anche a 1.100 euro la detrazione forfetaria riconosciuta ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

6/10
Premi aziendali e welfare

Viene innalzato a 5 mila euro il limite delle somme soggette a imposta sostitutiva, quando i dipendenti partecipano agli utili dell’impresa in base a contratti collettivi che prevedano la distribuzione di almeno il 10% degli utili

7/10

Mance nel turismo e redditi assimilati

Per i lavoratori del comparto turistico-alberghiero la tassazione sostitutiva sulle mance può applicarsi entro il limite del 30% del reddito annuo percepito, purché il lavoratore non superi i 75 mila euro di reddito complessivo. I compensi degli addetti al controllo delle corse ippiche vengono invece qualificati come redditi assimilati al lavoro dipendente oltre la soglia di 15 mila euro.

8/10
A favore di mobilità e occupazione

Una novità rilevante riguarda i neoassunti a tempo indeterminato nel 2025: i rimborsi concessi dal datore di lavoro per affitto e manutenzione dell’alloggio non concorrono a formare reddito imponibile per i primi due anni, fino a 5 mila euro annui. 

9/10

Incentivi fiscali per le aree montane

Sono introdotti crediti d’imposta specifici per contrastare lo spopolamento dei territori montani. Le agevolazioni riguardano lavoratori di strutture sanitarie e scolastiche che acquistano o affittano casa nel comune di servizio e giovani under 41 che comprano o ristrutturano l’abitazione principale in queste aree mediante finanziamento stipulato dopo settembre 2025.

 

Per approfondire: Fisco, notifiche personalizzate dell'Agenzia delle Entrate sull'App IO: cosa sapere

10/10
