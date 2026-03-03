Modello 730/2026, ecco come cambiano bonus e detrazioni

Cambiano in modo significativo anche le regole sulle detrazioni familiari. Non sono più riconosciuti benefici fiscali per i figli con più di 30 anni se non disabili. La detrazione resta invece valida per figli tra 21 e 30 anni, indipendentemente dal fatto che siano naturali, adottivi, affidati o nati fuori dal matrimonio, e senza limiti di età quando è presente una disabilità certificata. Per gli altri familiari a carico, il beneficio viene circoscritto ai soli ascendenti conviventi. Inoltre, le detrazioni non spettano ai contribuenti non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo per i familiari residenti all’estero.