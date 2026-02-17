Introduzione

Promemoria di scadenze, avvisi di rimborso e, ora, anche le lettere di 'compliance'. Sono solo alcune delle funzioni di dialogo che l'Agenzia delle Entrate include sull'App IO. Stando al piano 2026-2028, l'utilizzo dell'applicazione ufficiale per i servizi della Pubblica amministrazione è destinato a subire un'implementazione con l'invio di comunicazioni al contribuente su possibili irregolarità fiscali. Ecco tutte le novità.