Fisco, le scadenze di febbraio 2026: calendario completo

Introduzione
Anche nel corso di questo mese sono diversi gli appuntamenti fiscali in agenda: il 2 febbraio scade l’undicesima rata del ravvedimento tombale, così come la registrazione dei contratti di locazione e il versamento dell’imposta di registro. Il 16 febbraio, invece, è il termine ultimo per il versamento dei contributi Inps per i collaboratori e la fatturazione differita Iva, mentre l'ultimo giorno del mese è previsto il pagamento della cassa integrazione e l’undicesima rata della rottamazione quater.
Quello che devi sapere
Registrazione contratti locazione e versamento imposta di registro
Entro il 2 febbraio le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 1° gennaio 2026 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° gennaio 2026, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).
Per approfondire: Fisco, novità per le compensazioni con il modello F24: ecco come cambiano
Ravvedimento tombale 2018-2022
Sempre entro il 2 febbraio i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato preventivo biennale per il 2024-2025 devono effettuare il versamento dell'undicesima rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, per le annualità interessate, per coloro che hanno optato per il pagamento rateale con un massimo di 24 rate mensili di pari importo con l'aggiunta degli interessi calcolati al tasso legale sulle rate successive alla prima. Il versamento deve essere effettuato tramite F24 attraverso i codici 4074, 4075 e 4076. Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale, invece, con i codici 1668 e 3805.
Per approfondire: Rottamazione quinquies Agenzia Entrate, adesione al via: come presentare la domanda
Trasmissione corrispettivi carburante
Il 2 febbraio 2026 è anche l’ultimo giorno utile per la trasmissione telematica, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese precedente.
Fatturazione differita Iva
Entro il 16 febbraio i soggetti Iva devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione. Vanno registrate anche le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.
Versamento contributi Inps gestione separata collaboratori
Sempre entro il 16 febbraio i datori di lavoro devono versare i contributi previdenziali sui compensi erogati ai collaboratori occasionali con redditi oltre i 5 mila euro annui, venditori porta a porta, collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca, nonché soci-amministratori soggetti a contribuzione obbligatoria. Nelle collaborazioni coordinate e continuative, la contribuzione è ripartita per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore, ma l’intero importo deve comunque essere versato dal committente, che trattiene la quota del lavoratore al momento del pagamento. Il versamento va effettuato tramite modello F24 telematico. Si usa la causale CXX per soggetti non pensionati senza altri rapporti assicurativi e la causale C10 per pensionati e/o soggetti con altri rapporti assicurativi.
Versamento contributi Enasarco
Entro il 20 febbraio i datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia devono versare i contributi Enasarco sulle provvigioni corrisposte ad agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento, ossia quello precedente alla data di scadenza. Per adempiere, la ditta mandante accede alla propria area riservata Enasarco e compila online la distinta, inserendo gli importi delle provvigioni dovute ai singoli agenti; il sistema calcola automaticamente il contributo da versare. Il pagamento può avvenire tramite addebito automatico sul conto corrente con il sistema Sepa Direct Debit (SDD) oppure mediante PagoPA, disponibile online o presso i soggetti abilitati. Le imprese che utilizzano l’addebito bancario devono confermare la distinta ed effettuare il pagamento con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza, per evitare sanzioni.
Cassa integrazione Guadagni Ordinaria
Entro il 28 febbraio le imprese industriali, edili e affini devono presentare all’INPS le domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente. La CIGO serve a integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori la cui attività è stata sospesa o ridotta per cause transitorie non imputabili né all’azienda né ai dipendenti, come intemperie stagionali o temporanee difficoltà di mercato. Dal 1° gennaio 2022, ne sono destinatari tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti e lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti. La domanda va inoltrata tramite procedura telematica sul portale INPS e deve indicare la causa della sospensione o riduzione dell’orario, la durata presunta, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Il termine di presentazione è la fine del mese successivo a quello dell’evento.
Rottamazione quater
Per mantenere i benefici della Definizione agevolata, la cosiddetta Rottamazione-quater, è necessario effettuare il versamento dell’undicesima rata entro il 28 febbraio 2026. I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla Rottamazione quater, pertanto, devono provvedere al versamento dell'undicesima rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente della riscossione per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Vengono considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro i 5 giorni dalla scadenza (5 giorni di tolleranza concessi dalla legge) più eventuali differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi.
Per approfondire: Bonus mobili 2026, sconto del 50% anche per le seconde case: le novità e cosa sapere