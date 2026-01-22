Sotto l'"ombrello" dello sconto fiscale rientrano diverse tipologie di acquisti, dai mobili ai grandi elettrodomestici a patto che soddisfino i requisiti relativi all'efficienza energetica. Per i forni, ad esempio, l'etichetta minima ammessa è la classe A mentre per quanto riguarda lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie il riferimento è la classe E. Per frigoriferi e congelatori infine è necessaria una classe minima F.